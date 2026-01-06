Χουάνκαρ για Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν μηνύματα ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια μου»

Onsports Team

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόνισε ότι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό υπήρχαν ξεκάθαρες απειλές για τη ζωή του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ μίλησε στην εκπομπή "Offsiders" στην πατρίδα του και θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα στο Καραϊσκάκη, αλλά και τος απειλές που δέχτηκε στα social media, σε σημείο να του παράσχει φύλαξη έξω από το σπίτι του ο Παναθηναϊκός!

Οι αποκαλύψεις του Χουάνκαρ είναι σοκαριστικές, αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου κάποιοι έφτασαν στο σημείο να απειλούν τη ζωή του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του.

«Έφτασα στο νοσοκομείο με 90% απώλεια ακοής σύμφωνα με τα τεστ που μου έκαναν. Μου έκαναν αυτά που κάνουν στα μωρά, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν για να πουν αν ακούνε. Το χειρότερο ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ζαλάδες, ήμουν εκτός για ένα μήνα μετά από αυτό», ανέφερε αρχικά.

Μάλιστα σημείωσε πως η κόρη του, όταν είδε το σκηνικό τον ρωτούσε: «μπαμπά πέθανες;».

Και συνέχισε: «Κι όμως, υπήρχαν άνθρωποι από τον Ολυμπιακό που αμφέβαλαν. Ακόμα και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα: "Κλόουν", "ψεύτη", "είσαι ηθοποιός". Δεν ξέρω τι επίπεδο αρρώστιας είναι αυτό. «Δεν μπορείς να φανταστείς τα μηνύματα που μου έστελναν. «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου», μου έλεγαν και είναι μερικές φορές που θέλεις να απαντήσεις, αλλά δεν μπορείς. Ήθελα να τους συναντήσω και να τους ξεριζώσω τα κεφάλια, αλλά δεν μπορούσα. Είχα δύο γορίλες στην πόρτα του σπιτιού μου»!

Από εκεί και πέρα ο Χουάνκαρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας πως: «Είναι καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».