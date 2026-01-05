ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα πλάνα του έχοντας και πάλι σημαντικές απουσίες.

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Παβλένκα και Λόβρεν έμειναν εκτός, με τον «Δικέφαλο» να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του 2026, το παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Ατρόμητο για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε προθέρμανση και rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Πέλκας ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, οι Λόβρεν και Ντεσπόντοφ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».