Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 23:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα πλάνα του έχοντας και πάλι σημαντικές απουσίες.

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Παβλένκα και Λόβρεν έμειναν εκτός, με τον «Δικέφαλο» να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του 2026, το παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Ατρόμητο για τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε προθέρμανση και rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, οικογενειακό διπλό και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Πέλκας ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, οι Λόβρεν και Ντεσπόντοφ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κύργιος: «Από το χάος στην απόλαυση»
3 λεπτά πριν Κύργιος: «Από το χάος στην απόλαυση»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Τα… χρειάστηκε η Αίγυπτος - Εύκολα στα προημιτελικά η Νιγηρία
37 λεπτά πριν Κόπα Άφρικα: Τα… χρειάστηκε η Αίγυπτος - Εύκολα στα προημιτελικά η Νιγηρία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας
57 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας
SUPER LEAGUE 2
SL2: Επιστροφή με δύο μεγάλα ντέρμπι - Πότε θα γίνουν τα Νίκη - Ηρακλής και Καλαμάτα - Πανιώνιος
2 ώρες πριν SL2: Επιστροφή με δύο μεγάλα ντέρμπι - Πότε θα γίνουν τα Νίκη - Ηρακλής και Καλαμάτα - Πανιώνιος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved