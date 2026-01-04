Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 20:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

Οι διοργανωτές με πρωταγωνιστή τον Μπραχίμ Ντίας πήραν την πρόκριση κόντρα στην Τανζανία, παρά το σοκ με τον τραυματισμό του Ουναΐ.

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα του Μαρόκου με την Τανζανία, έγινε γνωστό πως ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μένει εκτός για 6 εβδομάδες και φυσικά χάνει τη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα συνεχίζει κανονικά, καθώς απέκλεισε την Τανζανία. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 1-0 με σκόρερ τον Μπραχίμ Ντίας στο 64’. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 77’.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Ταξίδεψε η αποστολή για Κωνσταντινούπολη
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ταξίδεψε η αποστολή για Κωνσταντινούπολη
ΣΠΟΡ
Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού
46 λεπτά πριν Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
1 ώρα πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
2 ώρες πριν Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved