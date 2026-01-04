Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο

Onsports Team

Οι διοργανωτές με πρωταγωνιστή τον Μπραχίμ Ντίας πήραν την πρόκριση κόντρα στην Τανζανία, παρά το σοκ με τον τραυματισμό του Ουναΐ.

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα του Μαρόκου με την Τανζανία, έγινε γνωστό πως ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μένει εκτός για 6 εβδομάδες και φυσικά χάνει τη συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα συνεχίζει κανονικά, καθώς απέκλεισε την Τανζανία. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 1-0 με σκόρερ τον Μπραχίμ Ντίας στο 64’. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 77’.