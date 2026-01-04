Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 20:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης

Φίλαθλος στις εξέδρες αντιμετώπισε πρόβλημα και έτσι χρειάστηκε να μπει το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ένα τέταρτο η σέντρα στο ματς.

Η Λίβερπουλ φιλοξενήθηκε από την Φούλαμ για την Premier League. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 15:00 ώρα Αγγλίας (17:00 Ελλάδος). Όμως η σέντρα πήγε πίσω 15 λεπτά.

Όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε επειγόντως το ιατρικό επιτελείο να πάει στις κερκίδες για έκτακτο περιστατικό.

Οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια προκειμένου να ανοίξει δρόμος και να μπει το ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο. Λεπτομέρειες αναφορικά με την κατάσταση υγείας του φιλάθλου ή το πρόβλημα που αντιμετώπισε, δεν έγιναν γνωστές.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Ταξίδεψε η αποστολή για Κωνσταντινούπολη
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ταξίδεψε η αποστολή για Κωνσταντινούπολη
ΣΠΟΡ
Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού
45 λεπτά πριν Volley League: Ο ΠΑΟΚ «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
1 ώρα πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πέρασε στα προημιτελικά το Μαρόκο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
2 ώρες πριν Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved