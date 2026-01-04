Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης

Αναλυτικά οι διαιτητές των play offs του Κυπέλλου:
Άρης – Παναιτωλικός (6/1, 15:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Ανδρέας Μειντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας
Βόλος – Κηφισιά (6/1, 17:30)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης, Ηλίας Κωνσταντίνου
4ος: Γεώργιος Κόκκινος
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (6/1, 20:00)
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας
4ος: Δημήτριος Μόσχου
VAR: Φώτιος Πολυχρόνης
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (7/1, 17:00)
Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Γεώργιος Στεφανής, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου
AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς