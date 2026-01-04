Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης

Οnsports Team

Διεθνείς διαιτητές και στα τέσσερα παιχνίδια των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όρισε η ΚΕΔ.

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο ορίστηκε ο Παπαπέτρου, ενώ το Άρης-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος.

Ο Τσακαλίδης στο Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαδόπουλος στο ΟΦΗ-Αστέρας.

Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες είναι μονοί και νοκ άουτ. Δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια.