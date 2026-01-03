Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Χέρντμαν νέος προπονητής της Ινδονησίας
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 22:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χέρντμαν νέος προπονητής της Ινδονησίας

Ο πρώην προπονητής του Καναδά, Τζον Χέρντμαν, ορίστηκε νέος προπονητής της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Χέρντμαν αντικαθιστά τον Πάτρικ Κλάιφερτ, μετά την αποχώρηση του Ολλανδού με κοινή συμφωνία, έπειτα από τον αποκλεισμό της Ινδονησίας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ασίας τον Οκτώβριο.

Ο 50χρονος Άγγλος είχε προηγουμένως εργαστεί στην γυναικεία ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, πριν ηγηθεί της γυναικείας ομάδας του Καναδά, οδηγώντας την στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016.

Στη συνέχεια, ο Χέρντμαν καθοδήγησε την ανδρική ομάδα του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια. Πρόσφατα, προπονούσε την ομάδα Τορόντο FC.

Τα πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο της Ινδονησίας θα είναι τον Μάρτιο, όταν η χώρα θα φιλοξενήσει τη FIFA Series στη Τζακάρτα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Η… σπαζοκεφαλιά για την επίθεση των «πράσινων»
7 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Η… σπαζοκεφαλιά για την επίθεση των «πράσινων»
BASKET LEAGUE
Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο
46 λεπτά πριν Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Χέρντμαν νέος προπονητής της Ινδονησίας
1 ώρα πριν Ο Χέρντμαν νέος προπονητής της Ινδονησίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
2 ώρες πριν Premier League: Ασταμάτητη η Άρσεναλ, δεύτερη η Άστον Βίλα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved