Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής
Μόνη πρώτη η ομάδα της Λευκωσίας μετά την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η Ομόνοια ήταν η κερδισμένη της 16ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος. Μετά την ευρεία νίκη επί του Ακρίτα Χλώρακα (4-0) και σε συνδυασμό με την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού (2-1), η ομάδα της Λευκωσίας απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στην Cyprus League:
Ομόνοια Αραδίππου- ΕΝΥ Κρασάβα 1-0
Εθνικός Άχνας-ΑΕΛ Λεμεσού 0-1
ΑΠΟΕΛ-Παραλίμνι 3-0
Ακρίτας Χλώρακας-Ομόνοια 0-4
Ολυμπιακός Λευκωσίας-Άρης 0-0
ΑΕΚ Λάρνακας-Ανόρθωση 4-0
Απόλλων Λεμεσού-Πάφος 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομόνοια 36
Πάφος 34 -15αγ.
ΑΕΚ Λάρνακας 34
Άρης Λεμεσού 31
ΑΠΟΕΛ 29 -15αγ.
Απόλλων Λεμεσού 27
ΑΕΛ Λεμεσού 24
Ακρίτας Χλώρακας 19
Ολυμπιακός Λευκ. 17
Ομόνοια Αραδίππου 17
Εθνικός Άχνας 14
Ανόρθωση 14
ΕΝΥ Κρασάβα 11
Παραλίμνι 1