Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής
Onsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 02:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής

Μόνη πρώτη η ομάδα της Λευκωσίας μετά την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η Ομόνοια ήταν η κερδισμένη της 16ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος. Μετά την ευρεία νίκη επί του Ακρίτα Χλώρακα (4-0) και σε συνδυασμό με την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού (2-1), η ομάδα της Λευκωσίας απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στην Cyprus League:

Ομόνοια Αραδίππου- ΕΝΥ Κρασάβα 1-0

Εθνικός Άχνας-ΑΕΛ Λεμεσού 0-1

ΑΠΟΕΛ-Παραλίμνι 3-0

Ακρίτας Χλώρακας-Ομόνοια 0-4

Ολυμπιακός Λευκωσίας-Άρης 0-0

ΑΕΚ Λάρνακας-Ανόρθωση 4-0

Απόλλων Λεμεσού-Πάφος 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομόνοια 36

Πάφος 34 -15αγ.

ΑΕΚ Λάρνακας 34

Άρης Λεμεσού 31

ΑΠΟΕΛ 29 -15αγ.

Απόλλων Λεμεσού 27

ΑΕΛ Λεμεσού 24

Ακρίτας Χλώρακας 19

Ολυμπιακός Λευκ. 17

Ομόνοια Αραδίππου 17

Εθνικός Άχνας 14

Ανόρθωση 14

ΕΝΥ Κρασάβα 11

Παραλίμνι 1



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής
2 ώρες πριν Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής
ΣΠΟΡ
United Cup: Aπέσυρε τη συμμετοχή της η αντίπαλος της Σάκκαρη
4 ώρες πριν United Cup: Aπέσυρε τη συμμετοχή της η αντίπαλος της Σάκκαρη
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Παρελθόν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα
4 ώρες πριν ΑΕΛ: Παρελθόν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή
5 ώρες πριν ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved