Κύπρος: Η Ομόνοια κερδισμένη της αγωνιστικής

Onsports Team

Μόνη πρώτη η ομάδα της Λευκωσίας μετά την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η Ομόνοια ήταν η κερδισμένη της 16ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος. Μετά την ευρεία νίκη επί του Ακρίτα Χλώρακα (4-0) και σε συνδυασμό με την ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα Λεμεσού (2-1), η ομάδα της Λευκωσίας απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στην Cyprus League:

Ομόνοια Αραδίππου- ΕΝΥ Κρασάβα 1-0

Εθνικός Άχνας-ΑΕΛ Λεμεσού 0-1

ΑΠΟΕΛ-Παραλίμνι 3-0

Ακρίτας Χλώρακας-Ομόνοια 0-4

Ολυμπιακός Λευκωσίας-Άρης 0-0

ΑΕΚ Λάρνακας-Ανόρθωση 4-0

Απόλλων Λεμεσού-Πάφος 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομόνοια 36

Πάφος 34 -15αγ.

ΑΕΚ Λάρνακας 34

Άρης Λεμεσού 31

ΑΠΟΕΛ 29 -15αγ.

Απόλλων Λεμεσού 27

ΑΕΛ Λεμεσού 24

Ακρίτας Χλώρακας 19

Ολυμπιακός Λευκ. 17

Ομόνοια Αραδίππου 17

Εθνικός Άχνας 14

Ανόρθωση 14

ΕΝΥ Κρασάβα 11

Παραλίμνι 1