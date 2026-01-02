Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

Onsports Team

Υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες και έχει χάσει 30 κιλά ο παλαίμαχος άσος, που υπήρξε απ’ τους κορυφαίους παίκτες του Ρουμάνικου ποδοσφαίρου.

Ο Νταν Πετρέσκου υπήρξε μεγάλη μορφή του ρουμάνικου ποδοσφαίρου. Κάνοντας μεγάλη καριέρα στην Τσέλσι και στην Εθνική ομάδα των Βαλκανίων. Πλέον, παλεύει για τη ζωή του όπως αναφέρουν στην Ρουμανία.

Διαγνώστηκε με καρκίνο, μια είδηση που σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα, αλλά και στην «οικογένεια» της Τσέλσι. Ο πρόεδρος της ρουμάνικης λίγκας, Τζίνο Ιογκουλέσκου, γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός. Ο 58χρονος Πετρέσκου, υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες και έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Χάνοντας ήδη 30 κιλά.

«Δεν ξέρω τι να πω, είναι μια λεπτή κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει τον Νταν να γίνει καλά και να βρει μια θεραπεία. Δεν γνωρίζω την ακριβή διάγνωση, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρό. Αυτά τα νέα μου προκαλούν τρέμουλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιοργκουλέσκου.

Ως ποδοσφαιριστής ο Πετρέσκου έχει συμμετάσχει σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και δύο Euro, έχοντας 95 ματς με την Εθνική Ρουμανίας. Στην Τσέλσι αγαπήθηκε όσο λίγοι, αγωνιζόμενος εκεί για πέντε χρόνια (μέχρι το 2000).

Ως προπονητής έκανε σπουδαίες επιτυχίες στην Ρουμανία, κατακτώντας τον τίτλο συνολικά 6 φορές, τις περισσότερες με την Κλουζ.