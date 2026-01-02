Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 21:51
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή

«Χορός» γύρω απ’ τον νεαρό Έλληνα διεθνή της Γκενκ, με τους Παριζιάνους να είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τους Βέλγους – Τι αποκάλυψαν οι Άγγλοι για την σχεδόν «κλεισμένη» μεταγραφή στην Άρσεναλ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη. Επισκέφθηκε εκκλησίες, περπάτησε στην πόλη και χάρηκε τις μέρες ξεκούρασης που είχε στην πατρίδα του την Ελλάδα. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, άρχισε ένας Ιανουάριος «καυτός» γύρω απ’ το όνομα του νεαρού.

Η Γκενκ μοιάζει δύσκολο να μπορέσει να τον κρατήσει για καιρό. Έτσι οι Βέλγοι ασχολούνται με το μέλλον του, το οποίο δεδομένα θα είναι σε μεγαλύτερο σύλλογο. Και μάλιστα απ’ τους κορυφαίους της Ευρώπης.

Το «Voetbalnieuws.be», αναφέρει «η Παρί Σεν Ζερμέν έχει συνεχές ενδιαφέρον». Για τον 18χρονο ήδη έχουν ακουστεί τα ονόματα των Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι. Οπότε ο… χορός έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Daily Mirror από την άλλη, φιλοξένησε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Άρσεναλ είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι την απόκτησή του. Με ποσό που έφτανε περίπου στα 45.000.000 ευρώ. Όμως δεν κατόρθωσε τελικά να ολοκληρώσει το deal.

Στην Γκενκ είναι σίγουροι πως ο Έλληνας θα αποτελέσει το ρεκόρ πώλησής του. Ξεπερνώντας κατά πολύ τον Τόλου, ο οποίος πωλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με 26.000.000.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό
4 λεπτά πριν Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή
40 λεπτά πριν Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: «Το κίνητρο υπάρχει, είναι τελικός» - Η συνέντευξη Τύπου του Super Cup (βίντεο)
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – ΟΦΗ: «Το κίνητρο υπάρχει, είναι τελικός» - Η συνέντευξη Τύπου του Super Cup (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved