Ονειρεύεται Ζέλικο Ομπράντοβιτς η Χάποελ Ιερουσαλήμ
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 20:52
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ονειρεύεται Ζέλικο Ομπράντοβιτς η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η ομάδα του Ισραήλ θέλει να αγωνιστεί στη Euroleague και μεγάλη της επιθυμία είναι να έχει στον πάγκο της τον Σέρβο κορυφαίο προπονητή.

Οι βλέψεις της Χάποελ Ιερουσαλήμ φτάνουν ψηλά. Η ομάδα του Ισραήλ έχει στόχο την ευρωπαϊκή κορυφή, να γίνει μια νέα Χάποελ Τελ Αβίβ και να μπει με… φόρα στην Euroleague. Αν γίνεται από την επόμενη σεζόν κιόλας.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Sports.walla», η ομάδα της Ιερουσαλήμ ονειρεύεται μια κίνηση που θα… ταράξει τα νερά. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ’ τον Ζέλικο Ομπράντοβις.

Οι Ισραηλινοί θέλουν μέσω κατάκτησης του EuroCup ή απόκτησης συμβολαίου, να είναι στην Euroleague την ερχόμενη σεζόν. Έχοντας προπονητή τον Σέρβο κορυφαίο κόουτς που αποχώρησε προ μηνών από την Παρτίζαν.



