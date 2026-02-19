Ομάδες

Σοκ στον Ολυμπιακό: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 20:53
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Σοκ στον Ολυμπιακό: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Σέρβου σέντερ στον αγώνα με το Μαρούσι για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Άτυχος στάθηκε ο σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο τραυματισμός του Σέρβου άσου των «ερυθρόλευκων», αποδείχθηκε σοβαρός όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον ημιτελικό με το Μαρούσι για το Final 8 του Κυπέλλου.

Ο «Μίλου» έχει υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, όπως φανέρωσε η ακτινογραφία την οποία έκανε.Αυτό φυσικά σημαίνει πως χάνει τον τελικό του Κυπέλλου και μένει να φανεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Από την ομάδα του δεν έχει γνωστό το πιθανό διάστημα απουσίας του. 



