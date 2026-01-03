Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των Ομίλων
Ανακοινώθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση του Group Stage στο Μαρόκο.
Από την επιβλητική παρουσία του Ελ Σενάουι (Αίγυπτος) στην εστία μέχρι την ηγεσία του Μαχρέζ (Αλγερία), συγκροτήθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 που διεξάγεται στο Μαρόκο (21/12-18/1).
Η ενδεκάδα:
Ελ Σενάουι (Αίγυπτος)
Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο)
Τουανζέμπε (ΛΔ Κονγκό)
Μαζραουί (Μαρόκο)
Αμπντί (Τυνησία)
Μπαλεμπά (Καμερούν)
Μπραχίμ Ντίας (Μαρόκο)
Λούκμαν (Νιγηρία)
Μαχρέζ (Αλγερία)
Μανέ (Σενεγάλη)
Αμάντ (Ακτή Ελεφαντοστού).
Προπονητής: Έρικ Σέλε (Νιγηρία).