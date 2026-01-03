Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των Ομίλων

Onsports Team

Ανακοινώθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση του Group Stage στο Μαρόκο.

Από την επιβλητική παρουσία του Ελ Σενάουι (Αίγυπτος) στην εστία μέχρι την ηγεσία του Μαχρέζ (Αλγερία), συγκροτήθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 που διεξάγεται στο Μαρόκο (21/12-18/1).

Η ενδεκάδα:

Ελ Σενάουι (Αίγυπτος)

Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο)

Τουανζέμπε (ΛΔ Κονγκό)

Μαζραουί (Μαρόκο)

Αμπντί (Τυνησία)

Μπαλεμπά (Καμερούν)

Μπραχίμ Ντίας (Μαρόκο)

Λούκμαν (Νιγηρία)

Μαχρέζ (Αλγερία)

Μανέ (Σενεγάλη)

Αμάντ (Ακτή Ελεφαντοστού).

Προπονητής: Έρικ Σέλε (Νιγηρία).