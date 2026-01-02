Ομάδες

Premier League: Πρωτοχρονιάτικο καρέ ισοπαλιών, γκέλες για Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 00:34
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη κερδισμένη η Άρσεναλ στην 19η αγωνιστική, μετά τις «λευκές» ισοπαλίες της Λίβερπουλ με την Λιντς και της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Σάντερλαντ.

Ο… Άγιος Βασίλης είχε δώρα μόνο για την Άρσεναλ στην 19η αγωνιστική της Premier League, η οποία ολοκληρώθηκε την Πρωτοχρονιά. Οι «κανονιέρηδες» που είχαν νικήσεις πριν αλλάξει ο χρόνος την Άστον Βίλα, είδαν την Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Σίτι να «στραβοπατούν». Έτσι αύξησαν τη διαφορά στην κορυφή.

Στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ υποδέχτηκε τη Λιντς, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Έτσι το ματς έμεινε στο 0-0. Αποτέλεσμα που αφήνει πίσω την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Στο «Στάδιο του Φωτός», η Σάντερλαντ φιλοξένησε την Μάντσεστερ Σίτι. Κι εδώ το ματς έληξε στη «λευκή» ισοπαλία, με τους «πολίτες» να αφήνουν δύο βαθμούς στον αγγλικό βορρά.

Χωρίς γκολ έληξε και το ματς της Μπρέντφορντ με την Τότεναμ. Στο 1-1 έμειναν Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ στο «Σέλχαστ Παρκ». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 39’ με τον Ματετά, αλλά ο Κέρνεϊ στο 80’ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

PREMIER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3

(23' Λορέν - 2' Ζοέλιντον, 7' Βίσα, 90'+3 Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15' πέν. Πάλμερ, 23' Φερνάντες - 6' Μπρουκς, 27' Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19' Γκάρνερ, 79' Μπάρι)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10' Μπόουεν, 45'+4πέν. Πακετά - 31'πέν. Γουέλμπεκ, 61' Βέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48' Γκάμπριελ, 52' Θουμπιμέντι, 69' Τροσάρ, 78' Ζεσούς - 90'+4 Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27' Ζίρκζι - 45' Κρέιτσι)

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1

(39' Ματετά - 80' Κέρνεϊ)

Λίβερπουλ-Λιντς 0-0

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 45

Μάντσεστερ Σίτι 41

Άστον Βίλα 39

Λίβερπουλ 33

Τσέλσι 30

Μάντσεστερ Γ. 30

Σάντερλαντ 29

Έβερτον 28

Κρίσταλ Πάλας 27

Φούλαμ 27

Μπρέντφορντ 27

Νιούκαστλ 26

Τότεναμ 26

Μπράιτον 25

Μπόρνμουθ 23

Λιντς 21

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 12

Γουλβς 3

 



