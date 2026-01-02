Άστον Βίλα: Ενισχύθηκε με τον νεαρό Άλισον

Onsports Team

Οι «χωριάτες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ από τη Βραζιλία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Γκρέμιο.

Η Άστον Βίλα απολαμβάνει ένα αξιοσημείωτο πρώτο μισό στην εφετινή αγωνιστική περίοδο (2025-26). Παρά το ασταθές ξεκίνημα, η ομάδα του Ουνάι Έμερι έχει βρει τον ρυθμό της και φαίνεται ασταμάτητη από τότε.

Με σταθερή πορεία στο Europa League, οι «Πολίτες» λάμπουν επίσης στην Premier League και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Και παρά την συντριβή που δέχτηκαν απέναντι στους «Κανονιέρηδες» (4-1), δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.

Η μεταγραφική περίοδος για τους «χωριάτες» ξεκίνησε επίσημα. Ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άλισον, 19χρονο και πολύ ταλαντούχο εξτρέμ που αποκτήθηκε από την Γκρέμιο.

Ο Άλισον εξελίχθηκε στην ακαδημία Νέων του συλλόγου του Πόρτο Αλέγκρε, όπου έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2024. Έγινε βασικός για την Γκρέμιο, παίζοντας 34 αγώνες πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος δεξιός εξτρέμ αποκτήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.