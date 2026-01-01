«Η Καραμπάγκ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για Γιάνκοβιτς»

Onsports Team

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Κάραμπγκ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μάρκο Γιάνκοβιτς.

Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν συχνά δημοσιεύματα από τα ΜΜΕ του Αζερμπαϊτζάν που συνδέουν τους Πράσινους με τον 30χρονο κεντρικό χαφ της Καραμπάγκ, αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ τη φετινή σεζόν, ο οποίος δεσμεύεται για 1,5 χρόνο ακόμα, ενώ μετράει 20 συμμετοχές, με 4 γκολ και 2 ασίστ την τρέχουσα περίοδο.

Σύμφωνα με νεότερη αναφορά από δημοσιογράφο της Daily Sabah, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην Καραμπάγκ για την απόκτησή του, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.