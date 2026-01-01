Τσέλσι: Παρελθόν και επίσημα ο Μαρέσκα

Οnsports Team

Η Τσέλσι, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Premier League, ανακοίνωσε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος βρισκόταν σε διαμάχη με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου για αρκετές εβδομάδες.

Ο 45χρονος Ιταλός, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο το καλοκαίρι του 2024, οδήγησε τον λονδρέζικο σύλλογο πίσω στο Champions League στην πρώτη του σεζόν, μια σεζόν που στέφθηκε με επιτυχία και περιελάμβανε τίτλους Conference League και μια κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Οι «Μπλε» ξεκίνησαν καλά την τρέχουσα σεζόν, αλλά έχουν χάσει την ορμή τους τις τελευταίες εβδομάδες, καταφέρνοντας μόνο μία νίκη στους τελευταίους επτά αγώνες πρωταθλήματος.

«Με βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Ένσο και ο σύλλογος πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία να επαναφέρει τη σεζόν σε καλό δρόμο», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.