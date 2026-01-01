Ομάδες

Μαρούσι: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό AKTOR
Οnsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 15:57
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

 Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μαρούσι, αφού ο Παναθηναϊκός AKTOR τον παραχώρησε δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Φέτος με τα «πράσινα» στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 9,9 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κουζέλογλου, μέχρι το τέλος της περιόδου, με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».



