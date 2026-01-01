Μαρούσι: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Οnsports Team

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μαρούσι, αφού ο Παναθηναϊκός AKTOR τον παραχώρησε δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Φέτος με τα «πράσινα» στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 9,9 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κουζέλογλου, μέχρι το τέλος της περιόδου, με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».