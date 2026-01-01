Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026: Μουντιάλ στην Αμερική και Final 4 στην Αθήνα
Δείτε το πρόγραμμα με τις σημαντικές διοργανώσεις που ήδη γνωρίζουμε πως θα διεξαχθούν μέσα στο 2026.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7), η κορωνίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά με 48 ομάδες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και το Final 4 της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (22-24/5) ξεχωρίζουν σίγουρα ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2026.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα (6-22/2 και 6-15/3), ενώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου θα γίνει από 20 ως 22 Μαρτίου 2026 στην πόλη Τορούν στην Πολωνία.
Ενδιαφέρουσα δια‑ηπειρωτική μονομαχία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για το 2026, η περίφημη Finalissima που θα γίνει στις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium (Κατάρ).
Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2026, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
21/12/25-18-1/26-Κύπελλο Αφρικής
Μαρόκο
2–11/1-United Cup
6-12/1-ATP Αδελαίδα
15/1-1/2— Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών
Δανία/Νορβηγία/Σουηδία
10–25/1- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών
Βελιγράδι,Σερβία
8–11/1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Χόκεϊ (Indoor)-άνδρες/γυναίκες
Χαϊδελβέργη
12/1–1/2 Australian Open
18/1- ΝΒΑ London games
Λονδίνο
3/1-Ράλλυ Ντακάρ— Σαουδική Αραβία
23-26/1-WRC Ράλι Μόντε Κάρλο
26/1-5/2 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών
Φουντσάλ, Μαδέρα-Πορτογαλία
30/12-5/1- ATP Μπρισμπέιν
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6-22/2-Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026
8/2- Super Bowl LX
7/2- Μάρτιο- Six Nations (Ράγκμπι)
9-15/2-ATP Ρότερνταμ
14-16/2-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Πατινάζ
16-22/2- ATP Ντόχα
17/18 και 24/25 Champions League playoffs
19-22-Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής γυμναστικής
Κότμπους-Γερμανία
23-28/2 ATP Ακαπούλκο
ΜΑΡΤΙΟΣ
1/3-Μαραθώνιος Τόκιο
1-15/3-Indian Wells
5-13/3-CONCACAF Champions Cup
6-15/3- Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες Milano/Cortina
6-8/3- GP F1 Αυστραλίας
Μελβούρνη
10/11-17/18/3-Champions League, Φάση των 16
12-19/3-Europa League, Φάση των 16
13-15/3 GP F1 Σανγκάη
15-29/3-Miami Open
20–22/3-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
Πομόρσκι, Πολωνία
20-22/3-Πρεμιέρα MotoGP
Βραζιλία
22/3- Carabao cup final
Λονδίνο
27/3-Finalissima Ισπανία-Αργεντινή
Κατάρ
27-29/3 GP F1 Ιαπωνίας
Σουζούκα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
4-12/4 Monte carlo masters τένις
9–12/4- The Masters (Γκολφ)
Άουγκουστα, ΗΠΑ
7/8 και 14-15/4-Προημιτελικοί Champions League
9-16/4- Προημιτελικοί Europa League
10-12/4 GP F1 Μπαχρέιν
12-20/4-ATP Monte Carlo Masters
13/4-MotoGP Τέξας
17-19/4 GP F1 Σαουδικής Αραβίας
Τζέντα
20/4- Μαραθώνιος Βοστώνης
24-27/4-WRC Ράλλυ Κροατίας
26/4- Μαραθώνιος Λονδίνου
28/4-17/5- Internazionali BNL Ιταλίας
Ρώμη
28/29-4 και 5/6-5 -Ημιτελικοί Champions League
ΜΑΪΟΣ
1-30/5-Φάση ομίλων Copa Libertadores
1-10/5-Madrid Open
8/5- Diamond League
Ντόχα, Κατάρ
1-3/5- Formula 1 GP Μαϊάμι
5-13/5-Champions League ημιτελικά
8-24/5-IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου
9-31/5-Giro d’Italia (Ποδηλασία)
10/5-Indianapolis 500
11-18/5-Rome Masters
16/5- FA Cup τελικός
Λονδίνο
16/5- Diamond League
Σανγάη, Κίνα
17/5-MotoGP Λε Μαν
18/5-7/6- Roland Garros / Γαλλικό Όπεν (Τένις)
20/5- Τελικός Europa League (Κωνσταντινούπολη)
22-24/5: Final Four Euroleague (Telekom Center Athens)
22-24/5- GP F1 Καναδάς
23 ή 24/5- Τελικός Champions League γυναικών
Όσλο, Νορβηγία
23/5- Diamond League
Sιαμέν, Κίνα
27/5-Τελικός Conference League
Λειψία, Γερμανία
27-31/5- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής
Βάρνα, Βουλγαρία
30/5- Τελικός Champions League
Βουδαπέστη, Ουγγαρία
31/5- Diamond League
Ραμπάτ, Μαρόκο
ΙΟΥΝΙΟΣ
1-7/6
FIBA 3×3 World Cup
Βαρσοβία, Πολωνία
4/6-Diamond League
Ρώμη
7/6-Diamond League
Στοκχόλμη
4/6- Ξεκινάνε οι τελικοί του ΝΒΑ
5-7/6- GP F1 Μονακό
10/6-Diamond League
Όσλο
11/6-19/7-Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026
ΗΠΑ/Καναδάς/Μεξικό
12-14/6- GP F1 Βαρκελώνης
10-14/6-24 Ώρες του Λε Μαν
26-28/6- GP F1 Αυστρίας
26/6-Diamond League
Παρίσι
29/6-12/6-Wimbledon Championships
ΙΟΥΛΙΟΣ
3-5/7- GP F1 Μεγάλης Βρετανίας
4/7-Diamond League
Γιουτζίν
4-26/7-Tour de France
10/7-Diamond League
Μονακό
14/7-MLB All-Star Game
17-19/7- GP F1 Βελγίου
18/7-Diamond League
Λονδίνο
23/7-2/8 Αγώνες Κοινωπολιτείας
24-26/7- GP F1 Ουγγαρίας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1-3/8-WRC Ράλλυ Φινλανδίας
12/8- UEFA Super Cup
Σάλτσμπουργκ, Αυστρία
14-30/8-Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ επί Χόρτου (Άνδρες)
Βέλγιο/Ολλανδία
17-23/8-Cincinnati Masters
22/8-13/9-Vuelta a España (Ποδηλασία)
21/8-Diamond League
Λοζάνη
23/8-Diamond League
Σιλέσια
21-23/8- GP F1 Ολλανδίας
27/8-Diamond League
Ζυρίχη
30/8-13/9-US Open (Τένις)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
4-5/9-Diamond League
Βρυξέλλες
4-13/9- FIBA Women's Basketball World Cup
Γερμανία
4-7/9- WRC Ράλλυ Ακρόπολις
4-6/9-GP F1 Ιταλίας
19/9-4/10-Ασιατικοί Αγώνες 2026
Αίτσι/Ναγκόγια
10/9-NFL — Έναρξη σεζόν
12-20/9- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου
16-17/9-UEFA Champions League – Φάση Ομίλων
25-27/9- Lavr cup τένις
Λονδίνο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4/10-MotoGP Ταϊλάνδη
4-12/10-Shanghai Masters (Τένις)
9/10-10-GP F1 Σιγκαπούρης
20-28/10-MLB World Series
11/10-Μαραθώνιος Σικάγο
18/10-Μαραθώνιος Άμστερνταμ
23-25/10-GP F1 ΗΠΑ
24-26/10-WRC Ράλλυ Ιαπωνίας
30/10-1/11- GP F1 Μεξικό
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1/11-Μαραθώνιος Νέας Υόρκης
7-14/11-WTA Finals
6-8/11-GP F1 Βραζιλίας
8/11- Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας
15-22/11- ATP Finals
15/11-MotoGP Βαλένθια
19-21/11-GP F1 Λας Βέγκας
23/11-Τελικός MLS
24-29/11- Davis cup final (8) τένις
27-29/11-GP F1 Κατάρ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
FIFA Club World Cup
5/12-Τελικός Copa Libertadores
25/12-Αγώνες NBA Χριστουγέννων