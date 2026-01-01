Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026: Μουντιάλ στην Αμερική και Final 4 στην Αθήνα

Οnsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις σημαντικές διοργανώσεις που ήδη γνωρίζουμε πως θα διεξαχθούν μέσα στο 2026.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7), η κορωνίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά με 48 ομάδες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και το Final 4 της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα και το Telekom Center Athens (22-24/5) ξεχωρίζουν σίγουρα ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2026.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα (6-22/2 και 6-15/3), ενώ το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου θα γίνει από 20 ως 22 Μαρτίου 2026 στην πόλη Τορούν στην Πολωνία.

Ενδιαφέρουσα δια‑ηπειρωτική μονομαχία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για το 2026, η περίφημη Finalissima που θα γίνει στις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium (Κατάρ).

Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2026, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21/12/25-18-1/26-Κύπελλο Αφρικής

Μαρόκο

2–11/1-United Cup

6-12/1-ATP Αδελαίδα

15/1-1/2— Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών

Δανία/Νορβηγία/Σουηδία

10–25/1- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Βελιγράδι,Σερβία

8–11/1 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Χόκεϊ (Indoor)-άνδρες/γυναίκες

Χαϊδελβέργη

12/1–1/2 Australian Open

18/1- ΝΒΑ London games

Λονδίνο

3/1-Ράλλυ Ντακάρ— Σαουδική Αραβία

23-26/1-WRC Ράλι Μόντε Κάρλο

26/1-5/2 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών

Φουντσάλ, Μαδέρα-Πορτογαλία

30/12-5/1- ATP Μπρισμπέιν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6-22/2-Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026

8/2- Super Bowl LX

7/2- Μάρτιο- Six Nations (Ράγκμπι)

9-15/2-ATP Ρότερνταμ

14-16/2-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Πατινάζ

16-22/2- ATP Ντόχα

17/18 και 24/25 Champions League playoffs

19-22-Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής γυμναστικής

Κότμπους-Γερμανία

23-28/2 ATP Ακαπούλκο

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/3-Μαραθώνιος Τόκιο

1-15/3-Indian Wells

5-13/3-CONCACAF Champions Cup

6-15/3- Παραολυμπιακοί Χειμερινοί Αγώνες Milano/Cortina

6-8/3- GP F1 Αυστραλίας

Μελβούρνη

10/11-17/18/3-Champions League, Φάση των 16

12-19/3-Europa League, Φάση των 16

13-15/3 GP F1 Σανγκάη

15-29/3-Miami Open

20–22/3-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Πομόρσκι, Πολωνία

20-22/3-Πρεμιέρα MotoGP

Βραζιλία

22/3- Carabao cup final

Λονδίνο

27/3-Finalissima Ισπανία-Αργεντινή

Κατάρ

27-29/3 GP F1 Ιαπωνίας

Σουζούκα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4-12/4 Monte carlo masters τένις

9–12/4- The Masters (Γκολφ)

Άουγκουστα, ΗΠΑ

7/8 και 14-15/4-Προημιτελικοί Champions League

9-16/4- Προημιτελικοί Europa League

10-12/4 GP F1 Μπαχρέιν

12-20/4-ATP Monte Carlo Masters

13/4-MotoGP Τέξας

17-19/4 GP F1 Σαουδικής Αραβίας

Τζέντα

20/4- Μαραθώνιος Βοστώνης

24-27/4-WRC Ράλλυ Κροατίας

26/4- Μαραθώνιος Λονδίνου

28/4-17/5- Internazionali BNL Ιταλίας

Ρώμη

28/29-4 και 5/6-5 -Ημιτελικοί Champions League

ΜΑΪΟΣ

1-30/5-Φάση ομίλων Copa Libertadores

1-10/5-Madrid Open

8/5- Diamond League

Ντόχα, Κατάρ

1-3/5- Formula 1 GP Μαϊάμι

5-13/5-Champions League ημιτελικά

8-24/5-IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκεϊ επί Πάγου

9-31/5-Giro d’Italia (Ποδηλασία)

10/5-Indianapolis 500

11-18/5-Rome Masters

16/5- FA Cup τελικός

Λονδίνο

16/5- Diamond League

Σανγάη, Κίνα

17/5-MotoGP Λε Μαν

18/5-7/6- Roland Garros / Γαλλικό Όπεν (Τένις)

20/5- Τελικός Europa League (Κωνσταντινούπολη)

22-24/5: Final Four Euroleague (Telekom Center Athens)

22-24/5- GP F1 Καναδάς

23 ή 24/5- Τελικός Champions League γυναικών

Όσλο, Νορβηγία

23/5- Diamond League

Sιαμέν, Κίνα

27/5-Τελικός Conference League

Λειψία, Γερμανία

27-31/5- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής

Βάρνα, Βουλγαρία

30/5- Τελικός Champions League

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

31/5- Diamond League

Ραμπάτ, Μαρόκο

ΙΟΥΝΙΟΣ

1-7/6

FIBA 3×3 World Cup

Βαρσοβία, Πολωνία

4/6-Diamond League

Ρώμη

7/6-Diamond League

Στοκχόλμη

4/6- Ξεκινάνε οι τελικοί του ΝΒΑ

5-7/6- GP F1 Μονακό

10/6-Diamond League

Όσλο

11/6-19/7-Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026

ΗΠΑ/Καναδάς/Μεξικό

12-14/6- GP F1 Βαρκελώνης

10-14/6-24 Ώρες του Λε Μαν

26-28/6- GP F1 Αυστρίας

26/6-Diamond League

Παρίσι

29/6-12/6-Wimbledon Championships

ΙΟΥΛΙΟΣ

3-5/7- GP F1 Μεγάλης Βρετανίας

4/7-Diamond League

Γιουτζίν

4-26/7-Tour de France

10/7-Diamond League

Μονακό

14/7-MLB All-Star Game

17-19/7- GP F1 Βελγίου

18/7-Diamond League

Λονδίνο

23/7-2/8 Αγώνες Κοινωπολιτείας

24-26/7- GP F1 Ουγγαρίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-3/8-WRC Ράλλυ Φινλανδίας

12/8- UEFA Super Cup

Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

14-30/8-Παγκόσμιο Κύπελλο Χόκεϊ επί Χόρτου (Άνδρες)

Βέλγιο/Ολλανδία

17-23/8-Cincinnati Masters

22/8-13/9-Vuelta a España (Ποδηλασία)

21/8-Diamond League

Λοζάνη

23/8-Diamond League

Σιλέσια

21-23/8- GP F1 Ολλανδίας

27/8-Diamond League

Ζυρίχη

30/8-13/9-US Open (Τένις)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4-5/9-Diamond League

Βρυξέλλες

4-13/9- FIBA Women's Basketball World Cup

Γερμανία

4-7/9- WRC Ράλλυ Ακρόπολις

4-6/9-GP F1 Ιταλίας

19/9-4/10-Ασιατικοί Αγώνες 2026

Αίτσι/Ναγκόγια

10/9-NFL — Έναρξη σεζόν

12-20/9- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου

16-17/9-UEFA Champions League – Φάση Ομίλων

25-27/9- Lavr cup τένις

Λονδίνο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4/10-MotoGP Ταϊλάνδη

4-12/10-Shanghai Masters (Τένις)

9/10-10-GP F1 Σιγκαπούρης

20-28/10-MLB World Series

11/10-Μαραθώνιος Σικάγο

18/10-Μαραθώνιος Άμστερνταμ

23-25/10-GP F1 ΗΠΑ

24-26/10-WRC Ράλλυ Ιαπωνίας

30/10-1/11- GP F1 Μεξικό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/11-Μαραθώνιος Νέας Υόρκης

7-14/11-WTA Finals

6-8/11-GP F1 Βραζιλίας

8/11- Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας

15-22/11- ATP Finals

15/11-MotoGP Βαλένθια

19-21/11-GP F1 Λας Βέγκας

23/11-Τελικός MLS

24-29/11- Davis cup final (8) τένις

27-29/11-GP F1 Κατάρ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

FIFA Club World Cup

5/12-Τελικός Copa Libertadores

25/12-Αγώνες NBA Χριστουγέννων