AEK: Συμφώνησε με Βάργκα και έρχεται στην Ελλάδα - Τα οικονομικά δεδομένα
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 12:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

AEK: Συμφώνησε με Βάργκα και έρχεται στην Ελλάδα - Τα οικονομικά δεδομένα

Η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με τον επιθετικό της Εθνικής Ουγγαρίας και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να "κλείσει" και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του. 

Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Μπαρναμπάς Βάργκα στην ΑΕΚ, με τον "Δικέφαλο" και την Φερεντσβάρος να τα έχουν βρει σε όλα. 

Ο διεθνής επιθετικός, με τη σειρά του τα έχει βρει με την ΑΕΚ για τον ερχομό του στην Ελλάδα και μετά την οριστική συμφωνία και των τριών πλευρών αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. 

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο παίκτης αναμένεται στη χώρα μας τα επόμενα εικοσιτετράωρα για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Ουγγαρία, θα ξοδέψει για την απόκτηση του Βάργκα 4.500.000 ευρώ. Όπως αναφέρουν, ο Οϋγγρος επιθετικός αναμένεται να υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2029. 

 



