Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τιμωρίες για τη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών

Οι παίκτες που δέχτηκαν ποινές λόγω της συμπεριφοράς τους στους αγώνες της διοργάνωσης.

Δύο παίκτες της Ισημερινής Γουινέας τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό επειδή έβρισαν διαιτητή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο αρχηγός της Μπουρκίνα Φάσο, Μπερτράν Τραορέ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο για σχόλια μετά τον αγώνα, ανακοίνωσε η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου (CAF).

Ο αρχηγός της Ισημερινής Γουινέας, Κάρλος Ακάκπο και ο μέσος, Ζοσέτε Μιράντα, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων ο καθένας επειδή έβρισαν τον διαιτητή Μεσί Νκούνου από το Κονγκό μετά την ήττα τους με 1-0 από το Σουδάν στην Καζαμπλάνκα την Κυριακή (28/12), η οποία τους άφησε τελευταίους στον 5ο όμιλο. Δύο από τους αγώνες έχουν ανασταλεί για περίοδο ενός έτους, ανακοίνωσε η CAF.

Ο Τραορέ, ο οποίος παίζει για τη Σάντερλαντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 δολαρίων για «προσβλητικά σχόλια» που έκανε σε μια συνέντευξη μετά τη νίκη της Αλγερίας με 1-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο στη Ραμπάτ την Κυριακή (28/12).

Ο Τραορέ εξέφρασε τη λύπη του για τις κατηγορίες που του απήγγειλε η CAF, ανέφερε η ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο.