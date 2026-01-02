Ομάδες

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τιμωρίες για τη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 02:23
Οι παίκτες που δέχτηκαν ποινές λόγω της συμπεριφοράς τους στους αγώνες της διοργάνωσης.

Δύο παίκτες της Ισημερινής Γουινέας τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό επειδή έβρισαν διαιτητή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο αρχηγός της Μπουρκίνα Φάσο, Μπερτράν Τραορέ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο για σχόλια μετά τον αγώνα, ανακοίνωσε η συνομοσπονδία αφρικανικού ποδοσφαίρου (CAF).

Ο αρχηγός της Ισημερινής Γουινέας, Κάρλος Ακάκπο και ο μέσος, Ζοσέτε Μιράντα, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων ο καθένας επειδή έβρισαν τον διαιτητή Μεσί Νκούνου από το Κονγκό μετά την ήττα τους με 1-0 από το Σουδάν στην Καζαμπλάνκα την Κυριακή (28/12), η οποία τους άφησε τελευταίους στον 5ο όμιλο. Δύο από τους αγώνες έχουν ανασταλεί για περίοδο ενός έτους, ανακοίνωσε η CAF.

Ο Τραορέ, ο οποίος παίζει για τη Σάντερλαντ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 δολαρίων για «προσβλητικά σχόλια» που έκανε σε μια συνέντευξη μετά τη νίκη της Αλγερίας με 1-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο στη Ραμπάτ την Κυριακή (28/12).

Ο Τραορέ εξέφρασε τη λύπη του για τις κατηγορίες που του απήγγειλε η CAF, ανέφερε η ομοσπονδία της Μπουρκίνα Φάσο.



