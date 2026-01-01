Ομάδες

Ρεάλ Μαδρίτης: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Εμπαπέ
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 23:59
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόβλημα στη «βασίλισσα» με τον Γάλλο σούπερ σταρ να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο που θα τον αφήσει εκτός για αρκετό καιρό.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) μια πηγή κοντά στον παίκτη.

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη ρήξη στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία αναμένεται να χάσει αρκετούς αγώνες πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πιθανώς τον αγώνα του Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μονακό, στις 20 Ιανουαρίου.



