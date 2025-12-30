Παναθηναϊκός: Αυτοψία στο νέο γήπεδο των «πράσινων» (pics)

Αυτοψία στο υπό ανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Γιάννη Αλαφούζο.

Το παρών στην αυτοψία έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ενημέρωση γνωστοποίησε για όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Τον χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, επισκέφθηκαν την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Γιάννης Αλαφούζος και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.

Οι τρεις άνδρες πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πορεία των εργασιών και παρακολούθησαν από κοντά την πρόοδο του έργου τεράστιας σημασίας τόσο για τον σύλλογο μας όσο και για την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε συζήτηση για τα χρονοδιαγράμματα, τις επόμενες φάσεις κατασκευής, αλλά και τη συνολική σημασία του νέου γηπέδου για τον Παναθηναϊκό και τον αστικό ιστό της πόλης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο έργο:

«Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους, γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο που είχαν οι Παναθηναϊκοί να αποκτήσουν το δικό τους γήπεδο. Το έργο είχε ξεκινήσει και σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης”, το έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί, ώστε να έχει και εκεί, εκτός από το μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή τύχη σε όλους μας».

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πια πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο που θα είναι πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες. Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή, με μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Το έργο αυτό θέλω να θυμίσω ότι γίνεται με σημαντικότατους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια επένδυση που θα πιάσει τόπο όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, που αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο που, όπως είπα, για πολλές δεκαετίες το ονειρεύονται οι φίλοι του, αλλά συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή που είναι τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους. Είναι σημαντικός ο αριθμός των απασχολούμενων στο έργο αυτό, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και προσβλέπουμε στην παράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί, τον Μάιο του 2027».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε από πλευράς του: «Είναι νομίζω εξαιρετική η πρόοδος στο πράσινο γήπεδο στο Βοτανικό. Όχι μόνο γιατί είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού, αλλά και επειδή θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει γύρω του 215 στρέμματα πρασίνου και βεβαίως είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας Αυτοδιοίκησης, Κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και ΠΑΕ, για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία».