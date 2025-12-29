Onsports Team

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα ακόμα γκολ για το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα.

Μετά το απίθανο γκολ της πρεμιέρας στο Κόπα Άφρικα με ανάποδο «ψαλιδάκι», ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε ξανά.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αρχικό σχήμα για το Μαρόκο στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής και χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ανοίξει το σκορ.

Μετά από ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά από την μικρή περιοχή έκανε το 1-0.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΚΟΛ: