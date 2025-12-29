ΟΦΗ:«Έφυγαν» 6.000 εισιτήρια για το Betsson Super Cup

Οnsports Τeam

Η ώρα του Super Cup φτάνει (03/01/2026) και οι οπαδοί του ΟΦΗ αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Η ιστορική στιγμή για την ομάδα του ΟΦΗ πλησιάζει, με τους Κρητικούς να αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι δύο ομάδες έλαβαν λίγο περισσότερα από 8.000 εισιτήρια και οι φίλοι του ΟΦΗ ήδη εξάντλησαν τα 6.000, τα οποία αφορούν στις θύρες 12, 14, 15 και 19.

Οι Κρητικοί είναι αποφασισμένοι να «παίξουν» όλες τις πιθανότητές τους για τη μεγάλη έκπληξη και στην προσπάθειά τους αυτή θα έχουν τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου τους.