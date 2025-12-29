ΑΕΚ: «Εξετάζεται» ο Ματ Τόμας

Οnsports Τeam

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού είναι στα ραντάρ του Ντράγκαν Σάκοτα για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ είναι στην αγορά για να μπορέσει να ενισχύσει το ρόστερ της εν όψει της δύσκολης συνέχειας και οι πληροφορίες θέλουν τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ματ Τόμας.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού με το... φαρμακερό σουτ μοιάζει μια εξαιρετική λύση για να βοηθήσει στο σκοράρισμα και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έχει προκριθεί στη λίστα που έχει στα χέρια του ο έμπειρος τεχνικός.

Φέτος σε 12 παιχνίδια με την Γρανάδα στην Ισπανία μετρά 14.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Ομπραδόιρο, Βαλένθια, Τορόντο Ράπτορς, Γιούτα Τζαζ, Σικάγο Μπουλς και Άλμπα Βερολίνου.