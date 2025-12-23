Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία

EPA/EDUARDO COSTA

Onsports team

Η Λάτσιο χρειάζεται άμεσα έναν επιθετικό και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία, έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Φώτη Ιωαννίδη.

Η ομάδα της Ρώμης προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ, για να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό με τη μορφή δανεισμού.

?? Il nome più gettonato a rinforzare l'attacco della #Lazio è Fotis #Ioannidis. Acquistato la scorsa estate dallo Sporting Lisbona per 22 milioni di euro dal Panathinaikos è uno dei maggiori indiziati.

Il giocatore sarebbe molto vicino all’accordo.



➡️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/zYkc2YINi5 — LazioSpace (@SpaceLazio) December 23, 2025

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έγκυρη «Gazzetta dello Sport», η Λάτσιο «καίγεται» για την απόκτηση ενός επιθετικού κι εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει κίνηση για να κάνει δικό της τον Ιωαννίδη.

Oggi il verdetto della commissione indipendente in vista del mercato di gennaio. La #Lazio fiduciosa di aver rispettato il parametro richiesto e di avere un via libero piano o, al massimo, condizionato al saldo zero. A rischio anche #Napoli, #Fiorentina e #Como (#gds) pic.twitter.com/8NGE3YsWKy — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 23, 2025

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Σπόρτινγκ είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα επιθετικού.