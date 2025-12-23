Ομάδες

Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία
EPA/EDUARDO COSTA
Onsports team 23 Δεκεμβρίου 2025, 14:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία

Η Λάτσιο χρειάζεται άμεσα έναν επιθετικό και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία, έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Φώτη Ιωαννίδη.

Η ομάδα της Ρώμης προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ, για να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό με τη μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έγκυρη «Gazzetta dello Sport», η Λάτσιο «καίγεται» για την απόκτηση ενός επιθετικού κι εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει κίνηση για να κάνει δικό της τον Ιωαννίδη. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Σπόρτινγκ είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα επιθετικού.



