Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Θεμπάγιος έχει ξανά πρόταση από την Μπέτις
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 16:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Θεμπάγιος έχει ξανά πρόταση από την Μπέτις

Ο Ντάνι Θεμπάγιος δεν έχει θέση στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και μολονότι έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του για ν' αλλάξει ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η Μπέτις κινείται ξανά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της και διεκδικεί τα δικαιώματα του, σύμφωνα με την εφημερίδα «Mundo Deportivo», όπως είχε κάνει και το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος μέσος αναδείχτηκε από την ομάδα της Σεβίλης και το 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν έχει θέση στα αγωνιστικά πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα, καθώς δεν βρίσκει χώρο στο κέντρο της «βασίλισσας».



