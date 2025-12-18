Ομάδες

Το απίθανο ψαλιδάκι του Μοντιέλ κέρδισε το βραβείο Πούσκας για το 2025
Onsports Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 06:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείτε το απίστευτο γκολ που σκόραρε με ψαλιδάκι εκτός περιοχής ο Σαντιάγο Μοντιέλ 

Το φαντασμαγορικό γκολ του Μοντιέλ με ψαλιδάκι εκτός περιοχής, κέρδισε το βραβείο Πούσκας για το 2025.

Ο 25χρονος Αργεντινός εξτρεμ της Ιντεπεντιέντε είχε σκοράρει με ένα απίθανο ψαλιδάκι εκτός περιοχής σε αγώνα του πρωταθλήματος Αργεντινής απέναντι στη Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια.

Σημειώνεται πως το βραβείο Πούσκας απονέμεται από τη FIFA και βραβέυει το πιο θεαματικό γκολ για την χρονιά που πέρασε, ενώ φέρει το όνομα του Ούγγρου Φέρενς Πούσκας.

Ο Μοντιέλ γίνεται ο δεύτερος Αργεντινός ποδοσφαιριστής που κερδίζει τα τελευταία χρόνια, αφού την περυσινή χρονιά ένας ακόμη Αργεντινός, ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο κέρδισε το βραβείο Πούσκας, επίσης σκοράροντας με ψαλιδάκι.

 


