ΠΑΟΚ - Μαρκό: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
Onsports Team 17 Δεκεμβρίου 2025, 22:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μαρκό / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Μαρκό: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά για να βρεθεί στην 7η θέση και να έχει πιο εύκολο μονοπάτι στο Κύπελλο Ελλάδας, αποφεύγοντας Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στα προημιτελικά (εφόσον περάσει από τη νοκ άουτ φάση).

Ήδη από το πρώτο ημίχρονο έκανε το πρώτο βήμα, καθώς προηγήθηκε της Μαρκό με 3-0, χάρη σε δύο όμορφα γκολ του Κωσνταντέλια και ένα του Μύθου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν φλύαροι, δεν μπορούσαν να βρουν τέταρτο γκολ και μάλιστα δέχθηκαν ένα τέρμα από λάθος του Τσιφτσή.

Στο 90' ο Καμαρά έκανε το 4-1, δίνοντας ελπίδες στον Δικέφαλο, αλλά στις καθυστερήσεις δεν ήρθε ένα ακόμα γκολ, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 8η θέση και να αντιμετωπίσει ως γηπεδούχος τον Ατρόμητο στα νοκ άουτ ματς, σε μονό παιχνίδι.

Ωστόσο, εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί, θα βρει απέναντί του στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό σε μονο εκτός έδρας παιχνίδι, ενώ στα ημιτελικά θα περιμένει λογικά ο Παναθηναϊκός. 

Δείτε τα highlights:



