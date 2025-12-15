Ομάδες

Θρήνος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη
Onsports Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 19:13
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Θρήνος για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ειρήνη.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ειρήνη.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικία της, με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (17/12, 12:00).

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.



