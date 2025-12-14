Παραμιλά η Ευρώπη με τον Τζόλη! Δύο γκολ, απίθανο ψαλιδάκι και ασίστ στη νίκη της Μπριζ

Onsports Team

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση στο 5-1 της Μπριζ επί της Ντέντερ, έχοντας δυο γκολ (το ένα με ψαλιδάκι) και ασίστ, στέλνοντας την ομάδα του στο -2 από την κορυφή.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ έφτασε σε ευρεία εκτός έδρας νίκη με 5-1 απέναντι στην Ντέντερ για τη 18η αγωνιστική στο Βέλγιο.

Μια νίκη που ήρθε με ανατροπή, καθώς ήταν οι γηπεδούχοι που άνοιξαν το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Ενσίμπα. Ο Έλληνας διεθνής ισοφάρισε στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου (45΄+4) κι έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στο 51ο λεπτό με τρομερό ανάποδο ψαλιδάκι.

Η συνέχεια ήταν μονόλογος της Μπριζ, που σκόραρε άλλα τρία γκολ με τους Βερμάντ (69΄, 73΄) και Στάνκοβιτς (90΄+3), από ασίστ του Τζόλη, για να φτάσει στους 35 βαθμούς και να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς πίσω από την Σεν Ζιλουάζ αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Jupiler Pro League:

Σταντάρ Λιέγης-Λέουβεν 0-1

Σερκλ Μπριζ-Μαλίν 2-3

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Λα Λουβιέρ 2-2

Αντερλεχτ-Σεντ Τρουϊντέν 2-1

Γάνδη-Αντβέρπ 0-2

Ντέντερ-Μπριζ 1-5

Σαρλερουά-Σεντ Ζιλουάζ 14/12

Γκενκ-Βέστερλο 14/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 37

Κλαμπ Μπριζ 35 -18αγ.

Άντερλεχτ 34 -18αγ.

Σεντ Τρουιντέν 33 -18αγ.

Μαλίν 30 -18αγ.

Σταντάρ Λιέγης 24 -18αγ.

Γάνδη 23 -18αγ.

Ζούλτε Βάρεγκεμ 23 -18αγ.

Γκενκ 23

Αντβέρπ 23 -18αγ.

Βέστερλο 20

Σαρλερουά 19

Λα Λουβιέρ 19 -18αγ.

Λέουβεν 19 -18αγ.

Σερκλ Μπριζ 13 -18αγ.

Ντέντερ 12 -18αγ.