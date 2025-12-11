Σε απολογία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Κηφισιά

Onsports Team

Ο αθλητικός δικαστής της ΕΠΟ έχει καλέσει σε απολογία τρεις ομάδες για όσα έγιναν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τρεις ομάδες της Σούπερ Λιγκ κλήθηκαν σε απολογία για τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά μάλιστα, θα βρεθούν ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου της ομοσπονδίας και οι δύο ομάδες, σήμερα (11/12) στις 14:30.

Επίσης σε απολογία κλήθηκε και η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο με τι τιμωρία κινδυνεύουν, αν και δεν έχει καταγραφεί κάποιο σοβαρό γεγονός στα Φύλλα Αγώνα.