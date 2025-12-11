Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σε απολογία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Κηφισιά
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 10:14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε απολογία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Κηφισιά

Ο αθλητικός δικαστής της ΕΠΟ έχει καλέσει σε απολογία τρεις ομάδες για όσα έγιναν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τρεις ομάδες της Σούπερ Λιγκ κλήθηκαν σε απολογία για τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά μάλιστα, θα βρεθούν ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου της ομοσπονδίας και οι δύο ομάδες, σήμερα (11/12) στις 14:30.

Επίσης σε απολογία κλήθηκε και η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο με τι τιμωρία κινδυνεύουν, αν και δεν έχει καταγραφεί κάποιο σοβαρό γεγονός στα Φύλλα Αγώνα. 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος (vid)
4 λεπτά πριν Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος (vid)
SUPER LEAGUE
Πήρε... φωτιά το Ηράκλειο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone
9 λεπτά πριν Πήρε... φωτιά το Ηράκλειο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ - Εντυπωσιακό βίντεο από drone
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με Κούδα και Βιεϊρίνια η επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με Κούδα και Βιεϊρίνια η επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων
EUROLEAGUE
EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
35 λεπτά πριν EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved