Παναθηναϊκός: Κλήθηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού ο Λαφόν - Τα ματς που χάνει
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 19:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Κλήθηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού ο Λαφόν - Τα ματς που χάνει

Στις κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού συμπεριλήφθηκε ο Αλμπάν Λαφόν για τα ματς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

O τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν, βρίσκεται -όπως αναμενόταν-στους κληθέντες που ανακοίνωσε την Τρίτη (9/12) ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, Έμερς Φαέ, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου) που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Ο Φαέ ανακοίνωσε, μια λίστα με 26 παίκτες (και 2 αναπληρωματικούς), με δύο αξιοσημείωτες απουσίες, αυτή του Νίκολας Πεπε (Βιγιαρεάλ) και εκείνη του Σιμόν Αντίνγκρα (Σάντερλαντ).

Έτσι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει διαθέσιμο τον Λαφόν δεδομένα για το παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με την Καβάλα και για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη Super League.

Αν οι Ιβοριανοί συνεχίσουν στα προημιτελικά, τότε ενδέχεται να απουσιάσει και από κάποιο από τα πρώτα ματς του 2026 για τις εγχώριες διοργανώσεις.



