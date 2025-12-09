Youth League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Θέλουν «διπλό» για την πρόκριση οι Νέοι

Onsports Team

Με μοναδικό στόχο τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» που θα της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Youth League αντιμετωπίζει η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού την αντίστοιχη της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Το ταξίδι αυτό αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά της φετινής σεζόν για τους «ερυθρόλευκους», καθώς εκτός από τη μεγάλη απόσταση και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα της Κεντρικής Ασίας, η αναμέτρηση έχει τεράστια βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ Νέων, μιας διοργάνωσης στην οποία οι Πειραιώτες φιλοδοξούν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά και να πετύχουν τον πρώτο μεγάλο στόχο της χρονιάς, που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το σύνολο του Γιώργου Σίμου βρίσκεται σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την υπηρεσιακή παρουσία του στην ομάδα Β’ του Ολυμπιακού, είχε την ευκαιρία να δουλέψει εντατικά με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές τις προηγούμενες ημέρες στο Ρέντη.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/12) με μία προπόνηση στην «Astana Arena», όπου οι παίκτες της ελληνικής ομάδας προσπάθησαν να προσαρμοστούν στις συνθήκες του πλαστικού χλοοτάπητα.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Αλαφάκης, Γεωργακόπουλος, Λιατσικούρας, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Σιώζιος, Φράγκος, Μίλισιτς, Τουφάκης, Ποτουρίδης, Φίλης, Βασιλακόπουλος, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Χριστοδουλόπουλος, Καλαϊντζίδης, Κορτές, Τρικαλιώτης, Σουλανιάκου, Νικολαΐδης, Αβραμούλης και Κότσαλος.

Άπαντες στο «στρατόπεδο» των «ερυθρόλευκων» εμφανίζονται έτοιμοι για να διεκδικούν μέχρι τέλους τις πιθανότητες που έχουν για την επίτευξη του πρώτου στόχου. Το «συγκρότημα» του Πειραιά χρειάζεται μόνο τη νίκη, ούτως ώστε να εξασφαλίσει από το πρωί της Τρίτης (09/12) την παρουσία του στην επόμενη φάση, χωρίς να έχει το… άγχος των υπόλοιπων αναμετρήσεων της 6 ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Youth League.

Η σέντρα στην αναμέτρηση των Νέων του Ολυμπιακού μ’ αυτούς της Καϊράτ Αλμάτι έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης (09/12) στις 9:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.