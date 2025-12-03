Άρης - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Onsports Team

Δείτε τις ενδεκάδες του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Άρης και ΠΑΟΚ μονομαχούν στο Κλεάνθης Βικελίδης (21:30, Cosmote Sport 1 HD) για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να εξασφαλίσουν θέση στην τετράδα και άρα στα προημιτελικά με μία νίκη, ενώ ο Δικέφαλος έχει ως στόχο τη νίκη για να μη μείνει χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές οι δύο ενδεκάδες.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντούντου

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.