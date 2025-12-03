Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τετ α τετ και θερμή αγκαλιά ανάμεσα σε Μπενίτεθ, Λέτο και Κυργιάκο (pics)

Onsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνομίλησε για λίγο με τους πρώην παίκτες του στη Λίβερπουλ, Σεμπάστιαν Λέτο και Σωτήρη Κυργιάκο, πριν τη σέντρα στο Παναθηναϊκός - Κηφισιά.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο Ράφα Μπενίτεθ συνομίλησε για λίγη ώρα με δύο πρώην ποδοσφαιριστές του.

Ο λόγος για τους Σεμπάστιαν Λέτο και Σωτήρη Κυργιάκο, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί στη Λίβερπουλ υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του «τριφυλλιού».

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες παρακάτω, αυτό το τετ α τετ πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο πραγματοποίησε 4 συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ με μία ασίστ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη χώρα μας.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε στην Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2009 ως αντικαταστάτης του Σάμι Χίπια και ήταν επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ. Με τη φανέλα των «κόκκινων» πραγματοποίησε 49 εμφανίσεις με 3 γκολ.

