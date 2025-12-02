Premier League: «Ιστορικός» Χάαλαντ σε ματς με 9 γκολ, πιέζει την Άρσεναλ η Σίτι

Onsports Team

Με τον Χάαλαντ να σκοράρει και να γράφει ιστορία, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τα εύκολα-δύσκολα, πέρασε με 4-5 από το Craven Cottage κόντρα στην Φούλαμ και πλησίασε στο -2 από την κορυφή με αγώνα περισσότερο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε το βράδυ της Τρίτης (2/12) εις βάρος της Φούλαμ, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το Λονδίνο σε ματς διαφήμιοση για το ποδόσφαιρο με 5-4 και ο Νορβηγός, πλέον, είναι ο ποδοσφαιριστής που έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον τα 100 γκολ στην Premier League!

Τρία 24ωρα μετά τα δύο γκολ που πέτυχε εις βάρος της Λιντς (το δεύτερο στο 90' με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 3-2), ο Φιλ Φόντεν έπραξε το ίδιο και στο «Κρέιβεν Κότατζ» απέναντι στο συγκρότημα του Μάρκο Σίλβα.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, πλησίασε στο -2 από την κορυφή, με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Και στον αγώνα με τους Λονδρέζους ο Φόντεν σκόραρε δύο φορές, όντας ξανά ο πρωταγωνιστής των «πολιτών», που έχουν μπει για τα καλά, πλέον, στη μάχη του τίτλου.

Όλα τα φώτα, πάντως, έπεσαν στον Χάαλαντ και το πραγματικά απίστευτο επίτευγμά του. Στο 17' τελείωσε τη φάση με ένα μονοκόμματο σουτ, πετυχαίνοντας σε μόλις 111 αγώνες - 13 λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις. Ο θρύλος των «ανθρακωρύχων», να σημειωθεί ότι, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.

Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον μετά τη συντριβή που γνώρισε στην έδρα της πριν από τρεις ημέρες (29/11) από τη Νιούκαστλ (1-4). Το γκολ του Τζακ Γκρίλις στο 78' χάρισε τη νίκη με 1-0 στους «εφοπλιστές» απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Τα αποτελέσματα στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

(78' Γκρίλις)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

(45'+2 Σμιθ-Ρόου, 57' Ιβόμπι, 72',78' Τσουκβουέζε - 17' Χάαλαντ, 34' Ράιντερς, 44',48' Φόντεν, 54' Ντοκού)

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2/12

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 3/12

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3/12

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 3/12

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3/12

Λιντς-Τσέλσι 3/12

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 3/12

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Άρσεναλ 30

Μάντσεστερ Σίτι 28 -14αγ.

Τσέλσι 24

Άστον Βίλα 24

Μπράιτον 22

Σάντερλαντ 22

Μάντσεστερ Γ. 21

Λίβερπουλ 21

Έβερτον 21 -14αγ.

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19 -14αγ.

Τότεναμ 18

Νιούκαστλ 18

Φούλαμ 17 -14αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10