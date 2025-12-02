Ομάδες

Άρης - ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσαν αποστολή οι «κίτρινοι» για το ντέρμπι Κυπέλλου
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 16:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης

Την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ολοκλήρωσε την Τρίτη (02/12).

Με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη ενόψει του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (03/12, 21:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι επικεντρώθηκε κυρίως στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, με τον τεχνικό επιτελείο να δίνει τις τελικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, μένοντας εκτός του κανονικού ρυθμού.

Η αποστολή του Άρη θα καταλύσει την Τρίτη (02/12) σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την τελική φάση προετοιμασίας πριν από το μεγάλο παιχνίδι.



