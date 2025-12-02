ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης / ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αλλαγή στους ορισμούς του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ
Σε μία αλλαγή προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στους ορισμούς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Συγκεκριμένα, η ΚΕΔ επέλεξε Έλληνα διαιτητή για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.
Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση, έχοντας στο VAR τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.
Παράλληλα, στους βοηθούς σημειώθηκε μία αλλαγή, ενώ αρχικά είχαν οριστεί οι Νικολακάκης και Κόλλιας, ο δεύτερος αντικαταστάθηκε από τον Αθηναίο, Άγγελο Κολλιάκο.