Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αλλαγή στους ορισμούς του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ
Eurokinissi
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 10:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης / ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Αλλαγή στους ορισμούς του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ

Σε μία αλλαγή προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στους ορισμούς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΔ επέλεξε Έλληνα διαιτητή για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (3/12) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση, έχοντας στο VAR τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Παράλληλα, στους βοηθούς σημειώθηκε μία αλλαγή, ενώ αρχικά είχαν οριστεί οι Νικολακάκης και Κόλλιας, ο δεύτερος αντικαταστάθηκε από τον Αθηναίο, Άγγελο Κολλιάκο.



