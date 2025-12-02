Ομάδες

Αγγλία: Αφαίρεση έξι βαθμών στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ λόγω μη πληρωμών
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 05:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ένας από τους παλαιότερους συλλόγους της Αγγλίας, τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών για παραβίαση των κανόνων της αγγλικής λίγκας σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής.

 Η ομάδα της Championship τιμωρήθηκε με αφαίρεση 12 βαθμών τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών προβλημάτων. Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει πλέον μείον 10 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, 23 λιγότερους από την -23η- προτελευταία Νόριτς Σίτι.

 «Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ  τιμωρείται με αφαίρεση έξι βαθμών με άμεση ισχύ για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής», ανέφερε η EFL σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει περαιτέρω αφαιρέσεις βαθμών.

 Ο πρώην ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιφον Τσανσίρι, έχει επίσης τιμωρηθεί με απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής οποιασδήποτε ομάδας της EFL για τα επόμενα τρία χρόνια.

 Η EFL είχε απαγγείλει κατηγορίες στην Σέφιλντ Γουένσντειϊ τον Ιούνιο για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών, αφού δεν κατέβαλε τους μισθούς των παικτών εγκαίρως.

 Η ομάδα, που ιδρύθηκε  πριν 158 χρόνια, είναι προς πώληση. 



Αγγλία: Αφαίρεση έξι βαθμών στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ λόγω μη πληρωμών
