Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην Μπανταλόνα με... Κορνίλιους Τόμσον από τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Η Μπανταλόνα ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την προπόνηση στο Telekom Center Athens και οι «πράσινοι» απάντησαν με μια φωτογραφία από το νικητήριο σουτ του Κορνίλιους Τόμσον απέναντι στον Ολυμπιακό το 1994.
Η Μπανταλόνα προπονήθηκε στο Telekom Center Athens την παραμονή του Game 1 των προημιτελικών του BCL με την ΑΕΚ (1/4, 19:30).
Ο ισπανικός σύλλογος ευχαρίστησε με ανάρτηση στο Χ τους «πράσινους» για τη φιλοξενία.
Ο Παναθηναϊκός απάντησε στους Καταλανούς με μια φωτογραφία του Κορνίλιους Τόμπσον από τον τελικό της EuroLeague το 1994, όταν με δικό του σουτ η Μπανταλόνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 59-57.
It was a pleasure! Always good to host you! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 31, 2026
We thank you too, CHAMPS!
Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε! ☘️
