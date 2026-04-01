Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην Μπανταλόνα με... Κορνίλιους Τόμσον από τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Η Μπανταλόνα ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την προπόνηση στο Telekom Center Athens και οι «πράσινοι» απάντησαν με μια φωτογραφία από το νικητήριο σουτ του Κορνίλιους Τόμσον απέναντι στον Ολυμπιακό το 1994.

Η Μπανταλόνα προπονήθηκε στο Telekom Center Athens την παραμονή του Game 1 των προημιτελικών του BCL με την ΑΕΚ (1/4, 19:30).

Ο ισπανικός σύλλογος ευχαρίστησε με ανάρτηση στο Χ τους «πράσινους» για τη φιλοξενία.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στους Καταλανούς με μια φωτογραφία του Κορνίλιους Τόμπσον από τον τελικό της EuroLeague το 1994, όταν με δικό του σουτ η Μπανταλόνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 59-57.

