Copa Libertadores: Παλμέιρας – Φλαμένγκο για το… Champions League της Λατινικής Αμερικής

Βραζιλιάνικη υπόθεση είναι κι ο φετινός τελικός του Copa Libertadores, με την Παλμέιρας και τη Φλαμένγκο να διεκδικούν το τρόπαιο του… Champions League της Λατινής Αμερικής – Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11)

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο θρυλικό Μονουμεντάλ του Περού, το οποίο χρησιμοποιεί η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας, Ουνιβερσιτάριο.

Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, όπου η Μποταφόγκο νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μινέιρο, έτσι και φέτος ο τελικός είναι βραζιλιάνικη υπόθεση.

Η Παλμέιρας θα βρεθεί για έβδομη φορά στον τελικό, ενώ για τη Φλαμένγκο είναι η πέμπτη συμμετοχή της, με αμφότερες τις ομάδες να διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους. Η αναμέτρηση είναι μια… ρεβάνς του αντίστοιχου αγώνα του 2021, τότε που η «Βερντάο» είχε νίκησε με 2-1.

Στα αξιοσημείωτα αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο προπονητές μετρούν από δύο κατακτήσει στο Copa Libertadores. Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα τα έχει καταφέρει ως προπονητής, ενώ ο Φιλίπε Λουίς της Φλαμένγκο τα έχει έχει καταφέρει ως παίκτης.

Ο τελικός του Copa Libertadores 2025, Παλμέιρας – Φλαμένγκο, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

