Copa Libertadores: Παλμέιρας – Φλαμένγκο για το… Champions League της Λατινικής Αμερικής
Βραζιλιάνικη υπόθεση είναι κι ο φετινός τελικός του Copa Libertadores, με την Παλμέιρας και τη Φλαμένγκο να διεκδικούν το τρόπαιο του… Champions League της Λατινής Αμερικής – Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11)
Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στο θρυλικό Μονουμεντάλ του Περού, το οποίο χρησιμοποιεί η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας, Ουνιβερσιτάριο.
Όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, όπου η Μποταφόγκο νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μινέιρο, έτσι και φέτος ο τελικός είναι βραζιλιάνικη υπόθεση.
Η Παλμέιρας θα βρεθεί για έβδομη φορά στον τελικό, ενώ για τη Φλαμένγκο είναι η πέμπτη συμμετοχή της, με αμφότερες τις ομάδες να διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους. Η αναμέτρηση είναι μια… ρεβάνς του αντίστοιχου αγώνα του 2021, τότε που η «Βερντάο» είχε νίκησε με 2-1.
Στα αξιοσημείωτα αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο προπονητές μετρούν από δύο κατακτήσει στο Copa Libertadores. Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα τα έχει καταφέρει ως προπονητής, ενώ ο Φιλίπε Λουίς της Φλαμένγκο τα έχει έχει καταφέρει ως παίκτης.
Ο τελικός του Copa Libertadores 2025, Παλμέιρας – Φλαμένγκο, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (29/11):
|
11:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αμύντας – Ολυμπιακός
|
Α1 Basketball League Γυναικών
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage
|
12:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
13η Αγωνιστική
|
14:00
|
Action 24
|
Ηλιούπολη – Καλαμάτα
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ITC Athens Challenger (Ημιτελικός Μονού)
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Λέστερ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Μαγιόρκα – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP Challenger 50 2025
|
ITC Athens Challenger (Τελικός Διπλού)
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τζένοα - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Πάρμα – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP Κατάρ, Sprint
|
Μηχανοκίνητα
|
16:30
|
Novasports Extra 1
|
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports 6HD
|
Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 4HD
|
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου - Ζανκτ Πάουλι
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
16:40
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Χιλάλ - Αλ Φατέχ
|
Saudi King Cup 2025-26
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Μπρέντφορντ – Μπέρνλι
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Μπαρτσελόνα – Αλαβές
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA on Fire 2025-26 Ε5
|
Μπάσκετ
|
18:30
|
Mega News
|
Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος
|
Champions League Πόλο
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Γιουβέντους – Κάλιαρι
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Έβερτον – Νιούκαστλ
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Άρης - ΑΕΛ Novibet
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Λεβάντε – Μπιλμπάο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Αλ Ίτιχαντ - Αλ Σαμπάμπ
|
Saudi King Cup 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Κιλμάρνοκ - Νταντί Γιουνάιτεντ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Νασιονάλ – Μπενφίκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying
|
Μηχανοκίνητα
|
20:15
|
Mega News
|
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
|
Α1 Γυναικών Volley League
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μίλαν – Λάτσιο
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Τότεναμ – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Παλμέιρας – Φλαμένγκο
|
Copa Libertadores 2025
|
00:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπόστον Σέλτικς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μιλγουόκι Μπακς - Μπρούκλιν Νετς
|
Μπάσκετ