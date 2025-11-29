Ομάδες

La Liga: «Μυθική» συμφωνία για τα τηλεοπτικά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 11:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: «Μυθική» συμφωνία για τα τηλεοπτικά που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια

Για πέντε σεζόν συμφωνήθηκε η παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος Ισπανίας σε Movistar και DAZN.

Συμφωνία-«μαμούθ» για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της La Liga. Η Ισπανική λίγκα παραχωρεί για πέντε σεζόν (από το 2027 έως το 2032) τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της, έναντι 5,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Movistar και DAZN πήραν τα δικαιώματα από τη La Liga για την Primera Division. Αλλάζοντας το τηλεοπτικό τοπίο σε ένα απ’ τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη.

Αφού ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, η La Liga έλαβε την τελική απόφαση. Η «Marca» αποκάλυψε πως ετησίως τα κέρδη ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο, φτάνοντας για την ακρίβεια στο 1,05 για κάθε χρόνο.

Κάπως έτσι «σπάει» για πρώτη φορά το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, καθώς η προηγούμενη συμφωνία ήταν για 990 εκατ. το χρόνο.

 



