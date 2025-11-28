Ομάδες

Λίβερπουλ: Τελεσίγραφο στον Άρνε Σλοτ
Onsports Team 28 Νοεμβρίου 2025, 12:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Τελεσίγραφο στον Άρνε Σλοτ

Συνάντηση με τη διοίκηση είχε ο Ολλανδός τεχνικός, που πρέπει να νικήσει τα επόμενα δύο ματς για να μην αποτελέσει παρελθόν.

Ο Άρνε Σλοτ είχε συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ, την επόμενη μέρα από την τελευταία ήττα από την PSV Αϊντχόφεν (1-4) στο Champions League. Παραμένει υπό πίεση ενώ έλαβε τελεσίγραφο. Έτσι συνεχίζει στον πάγκο των «κόκκινων», παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των Reds, έχοντας χάσει εννέα από τους τελευταίους δώδεκα αγώνες τους. Με έναν όρο, να κερδίσει τους επόμενους δύο αγώνες.

Η Λίβερπουλ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 12η στην Premier League, αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο, πριν φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ τρεις ημέρες αργότερα στο Άνφιλντ.

 



