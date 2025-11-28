Έντονα προβλήματα και πάλι στο ΣΕΦ λόγω της βροχής

Οnsports Τeam

Πλημμύρισε και πάλι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ένονης βροχόπτωσης και όπως φαίνεται παρά το γγεονός πως το γήπεδο πέρασε σε "ερυθρόλευκα" χέρια οι εργασίες που απαιτούνται δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν και πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αφού η βροχόπτωση που επικρατεί από τα ξημερώματα στο λεκανοπέδιο επέφερε και πάλι πάρα πολλά, σοβαρά και έντονα προβλήματα στο ΣΕΦ.

Το ΣΕΦ πλημμύρισε με τα προβλήματα να είναι πολλά και είναι χαρακτηριστικό πως λίγο έλειψε να αναβληθεί το ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στον Πειραιά.

Πάντως προκαλεί απορία το γεγονός πως αν και το γήπεδο έχει περάσει πλεόν στην ομάδα του Ολυμπιακού δεν έχουν ξεκινήσει καν εργασίες συντήρησης ώστε σε κάποιο βαθμό να αποφεύγονται αυτά τα προβλήματα.