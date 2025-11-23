Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπρος: Ο Απόλλων πήρε το ντέρμπι με την Ομόνοια κι έστειλε την Πάφο στην κορυφή
Χ - @Apollon FC
Οnsports Τeam 23 Νοεμβρίου 2025, 21:28
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπρος: Ο Απόλλων πήρε το ντέρμπι με την Ομόνοια κι έστειλε την Πάφο στην κορυφή

Μεγάλη νίκη πέτυχε στη Λεμεσό ο Απόλλωνας με 2-0 επί της Ομόνοιας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στην κυπριακή λίγκα, στερώντας από την ομάδα της Λευκωσίας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον η Πάφος.

Το εντυπωσιακό με τη νίκη των γηπεδούχων είναι το γεγονός πως αγωνίστηκαν από το 53ο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντουόντου.

Στο μεταξύ στις καθυστερήσεις η ΑΕΛ πήρε μεγάλη νίκη στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Κύπρου:

Πάφος – Άρης Λεμεσού 2-1

Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας 3-2

Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας 1-4

ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου 2-3

Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας 2-0

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού 1-2

ΕΝΥ Κρασάβα – Ακρίτας Χλώρακας 24/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Πάφος 25

ΑΕΚ Λάρνακας 23

Ομόνοια 23

Άρης Λεμεσού 23

Απόλλων Λεμεσού 19

ΑΠΟΕΛ 18

ΑΕΛ Λεμεσού 16

Εθνικός Άχνας 14

Ολυμπιακός Λευκ. 11

Ανόρθωση 11

Ομόνοια Αραδίππου 10

Ακρίτας Χλώρακας 9 -10αγ.

ΕΝΥ Κρασάβα 7 -10αγ.

Παραλίμνι 1



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο
11 λεπτά πριν ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Το απίθανο δώρο των παικτών στον «στρατηγό» Λουτσέσκου για τις 200 νίκες στην ομάδα (pic)
27 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το απίθανο δώρο των παικτών στον «στρατηγό» Λουτσέσκου για τις 200 νίκες στην ομάδα (pic)
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας
43 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας
SUPER LEAGUE
Super League Κ19: Συνέχισαν με νίκες οι «μεγάλοι»
1 ώρα πριν Super League Κ19: Συνέχισαν με νίκες οι «μεγάλοι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved