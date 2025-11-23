Κύπρος: Ο Απόλλων πήρε το ντέρμπι με την Ομόνοια κι έστειλε την Πάφο στην κορυφή

Χ - @Apollon FC

Μεγάλη νίκη πέτυχε στη Λεμεσό ο Απόλλωνας με 2-0 επί της Ομόνοιας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στην κυπριακή λίγκα, στερώντας από την ομάδα της Λευκωσίας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον η Πάφος.

Το εντυπωσιακό με τη νίκη των γηπεδούχων είναι το γεγονός πως αγωνίστηκαν από το 53ο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντουόντου.

Στο μεταξύ στις καθυστερήσεις η ΑΕΛ πήρε μεγάλη νίκη στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Κύπρου:

Πάφος – Άρης Λεμεσού 2-1

Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας 3-2

Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας 1-4

ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου 2-3

Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας 2-0

ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού 1-2

ΕΝΥ Κρασάβα – Ακρίτας Χλώρακας 24/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

Πάφος 25

ΑΕΚ Λάρνακας 23

Ομόνοια 23

Άρης Λεμεσού 23

Απόλλων Λεμεσού 19

ΑΠΟΕΛ 18

ΑΕΛ Λεμεσού 16

Εθνικός Άχνας 14

Ολυμπιακός Λευκ. 11

Ανόρθωση 11

Ομόνοια Αραδίππου 10

Ακρίτας Χλώρακας 9 -10αγ.

ΕΝΥ Κρασάβα 7 -10αγ.

Παραλίμνι 1