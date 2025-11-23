Super League Κ19: Συνέχισαν με νίκες οι «μεγάλοι»
Σε απόσταση ενός βαθμού ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, στο πρωτάθλημα Νέων – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
(23΄, 75΄ Νεμπής, 47΄ Μπρέγκου)
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 4-0
(5΄ Καρκατσάλης, 8΄ Κότσαλος, 16΄ Χάμζα, 35΄ Κολοκοτρώνης)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 2-1
(3΄ αυτ. Ντράτζι, 12΄ πεν. Ελευθεριάδης – 85΄ πεν. Λίγδας)
Βόλος – Λεβαδειακός 2-1
(22΄ Μπακαλίδης, 55΄ Σαντής – 39΄ Τσουφλίδης)
Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1
(2΄ Χριστοδούλου – 62΄ Μπίζι)
ΑΕΚ – Άρης 3-1
(16΄ Κολιμάτσης, 42΄ πεν. Καραργύρης, 90΄ Παλαιολόγου - 71΄ Δουπάτσης)
ΑΕΛ – ΟΦΗ 24/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΟΚ 20 -8αγ.
Ολυμπιακός 20
ΑΕΚ 20
Παναθηναϊκός 19
Αρης 16 -9αγ.
Αστέρας Τριπ. 16
Ατρόμητος 15
Παναιτωλικός 12
Βόλος 9 -8αγ.
ΟΦΗ 7 -8αγ.
Λεβαδειακός 7 -10αγ.
Πανσερραϊκός 6
ΑΕΛ 4 -8αγ.
Κηφισιά 2