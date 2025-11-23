Ομάδες

Super League Κ19: Συνέχισαν με νίκες οι «μεγάλοι»
Onsports Team 23 Νοεμβρίου 2025, 21:44
SUPER LEAGUE

Σε απόσταση ενός βαθμού ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, στο πρωτάθλημα Νέων – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

(23΄, 75΄ Νεμπής, 47΄ Μπρέγκου)

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 4-0

(5΄ Καρκατσάλης, 8΄ Κότσαλος, 16΄ Χάμζα, 35΄ Κολοκοτρώνης)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 2-1

(3΄ αυτ. Ντράτζι, 12΄ πεν. Ελευθεριάδης – 85΄ πεν. Λίγδας)

Βόλος – Λεβαδειακός 2-1

(22΄ Μπακαλίδης, 55΄ Σαντής – 39΄ Τσουφλίδης)

Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1

(2΄ Χριστοδούλου – 62΄ Μπίζι)

ΑΕΚ – Άρης 3-1

(16΄ Κολιμάτσης, 42΄ πεν. Καραργύρης, 90΄ Παλαιολόγου - 71΄ Δουπάτσης)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΟΚ 20 -8αγ.

Ολυμπιακός 20

ΑΕΚ 20

Παναθηναϊκός 19

Αρης 16 -9αγ.

Αστέρας Τριπ. 16

Ατρόμητος 15

Παναιτωλικός 12

Βόλος 9 -8αγ.

ΟΦΗ 7 -8αγ.

Λεβαδειακός 7 -10αγ.

Πανσερραϊκός 6

ΑΕΛ 4 -8αγ.

Κηφισιά 2



