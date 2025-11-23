Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-0: «Πράσινος» θρίαμβος για τα αήττητα «φίνα κορίτσια»

Οnsports Τeam

Με κορυφαία την Μικάγια Γουάιτ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ F&U στο κλειστό του Μετς και έκανε το 6Χ6 στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών.

Οι πράσινες είναι η μόνη αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα και με 15 βαθμούς, είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και για τη σεζόν 2025-2026 θα κάνει πρεμιέρα στο Challenge Cup απέναντι στην Ελβετική Ντούντινγκεν (26/11).

Η Μικάγια Γουάιτ με 19 πόντους ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία, ιδιαίτερα στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Η Χέιλι Μπένετ ήταν επίσης διψήφια με 15 πόντους, όπως και η Μόνικα Λαμπκόφσκα με 10. Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Τάρα Σίζαρ με 15 πόντους.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-15, 25-23) σε 85'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (3/5 επ., 5 μπλοκ), Γουάιτ 19 (19/31 επ., 58% υπ. - 25% άριστες), Μπένετ 15 (14/29 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (10/17 επ., 41% υπ. - 19% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 56% υπ. - 33% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη 2 (2 άσσοι), Παπαγεωργίου, Παπά.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 8 (8/25 επ.), Τοντάι 7 (7/11 επ.), Σίζαρ 15 (12/22 επ., 3 μπλοκ, 57% υπ. - 30% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ, Σαντιάγκο 6 (6/17 επ., 40% υπ. - 20% άριστες), Κιουτσιούκη 4 (3/7 επ., 1 άσσος) / Καραμπάση (λ, 50% υπ. - 18% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Αντύπα, Αρμουτσή, Τσοχατζή 1 (1 άσσος), Καραφουλίδου 4 (4/9 επ.).

Οι δηλώσεις

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε πολύ καλά. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, τα κορίτσια δουλεύουν πολύ σκληρά στην προπόνηση και περίμενα ότι θα κάνουμε ένα σπουδαίο ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έχουν δείξει. Είχαμε προβλήματα μέσα στο ματς αλλά κάναμε πολύ καλή δουλειά με το σερβίς και τη μπλοκ-άμυνα μας και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αύριο κατευθείαν θα πάμε να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στον ευρωπαϊκό μας αγώνα».

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά καλά, ήταν πολύ καλός στο μπλοκ. Πολλά πράγματα πήγαν λάθος για εμάς, η υποδοχή μας δεν πήγε καλά, στο σερβίς δεν πιέσαμε και υπήρχαν στιγμές που δεν βρήκαμε λύσεις στην επίθεση. Όπως λέω και στις νίκες και στις ήττες δουλειά μας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα».