ΑΕΚ – Άρης: Η «Ένωση» πήρε το ντέρμπι των «μικρών» στο ιστορικό πρώτο ματς στο «Σεραφείδειο»

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ νίκησε 3-1 τον Άρη σε αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Super League K19, στον πρώτο αγώνα της «Ένωσης» στο «Σεραφείδειο».

Με νίκη στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι συνδυάστηκε στην ιστορική πρώτη εμφάνιση της Κ19 στο γήπεδο των Σπάτων.

Οι παίκτες του Βασίλη Βούζα, μάλιστα, είχαν και τη στήριξη εκατοντάδων φίλων της ΑΕΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Σεραφειδείου».

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης, με σουτ μετά από φάση διαρκείας, έκανε το 1-0 στο 16’. Ο σκόρερ κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο ο Ζώης Καραργύρης σημείωσε το δεύτερο γκολ. Καλές στιγμές επιθετικά είχε και ο Αρης, όμως η άμυνα και ο τερματοφύλακας Φάνης Παπαβασιλείου είχαν τις απαντήσεις.

Στο 63ο λεπτό ο Χρήστος Παλαιολόγου σημάδεψε το αριστερό δοκάρι με σουτ μέσα από την περιοχή κι από τη στιγμή που δεν έγινε το 3-0, έγινε το 2-1 στο 70' μετά από σουτ του Πέτρου Δουπάτση που βρήκε σε αμυνόμενο και «κρέμασε» τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι, πάντως, είπαν την… τελευταία λέξη και με γκολ του Παλαιολόγου, μετά από ασίστ του Καραργύρη, κλείδωσαν το «τρίποντο» στο 90+2'.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ ισοβαθμεί στην κορυφή με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στους 20 βαθμούς και με τον καλύτερο συντελεστή τερμάτων στο πρωτάθλημα (22-7).

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (90+8' Αρβανιτάκης) Γεωργίου, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης, Παλαιολόγου (90+4' Παναγιωτόπουλος) Ζουριδάκης, Γκολφίνος (84' Ποριάζης) Καραργύρης (90+4' Βλιώρας).