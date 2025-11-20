Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Οι δύο κορυφαίοι»: H viral ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο - Τραμπ
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 02:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Οι δύο κορυφαίοι»: H viral ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο - Τραμπ

H παρουσία του Πορτογάλου άσου στον Λευκό Οίκο προκάλεσε το ενδιαφέρον στα social media και ο Λευκός Οίκος απλά το τροφοδότησε

Φρενίτιδα στο διαδίκτυο προκάλεσε μία δημοσίευση του Λευκού Οίκου.

Σε ένα βίτνεο 13 δευτερολέπτων, με την απαραίτητη μουσική υπόκρουση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Ντόναλντ Τραμπ περπατούν δίπλα δίπλα, με το σχόλιο της ανάρτησης να αναφέρει: «Two GOATS» (σ.σ. Greatest Of All Time, δηλαδή οι καλύτεροι όλων των εποχών) μαζί με την ένδειξη «CR7 × 45/47», που συνδύαζε το εμβληματικό εμπορικό σήμα του Ρονάλντο με την πολιτική συντομογραφία του Τραμπ 45/47.

Η εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, μπορεί να ξάφνιασε αρκετούς, αλλά δεν ήταν έκπληξη, καθώς ο Πορτογάλος, μαζί με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, παρέστησαν ως μέλη της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, που συνόδευε τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο ταξίδι του στις ΗΠΑ. Υπνεθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Ρονάλντο ως «τον μεγαλύτερο όλων των εποχών» στο ποδόσφαιρο και σήμερα η επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου στο Instagram κοινοποίησε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο και τον Τραμπ να περπατούν στους χώρους του.

Στον Ρονάλντο πρέπει να άρεσε κάτι που είπε ο Τραμπ καθώς περπατούσαν μαζί, με τον άσο να ξεσπάει σε γέλια. Ίσως επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πει μία ημέρα νωρίτερα ότι ο γιος του, Μπάρον, είναι «μεγάλος θαυμαστής του» του Πορτογάλου άσου.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Οι δύο κορυφαίοι»: H viral ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο - Τραμπ
34 λεπτά πριν «Οι δύο κορυφαίοι»: H viral ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο - Τραμπ
SUPER LEAGUE
UEFA: «Στηρίζουμε τον Λανουά και την ΕΠΟ» - Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΠΑΕ ΑΕΚ
3 ώρες πριν UEFA: «Στηρίζουμε τον Λανουά και την ΕΠΟ» - Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΠΑΕ ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Μονακό «πάτησε» τη Βιλερμπάν – Η βαθμολογία και οι μεταδόσεις
4 ώρες πριν Euroleague: Η Μονακό «πάτησε» τη Βιλερμπάν – Η βαθμολογία και οι μεταδόσεις
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Δραματική πρωτιά για τον ΠΑΟΚ, στους «16» και το Περιστέρι!
4 ώρες πριν FIBA Europe Cup: Δραματική πρωτιά για τον ΠΑΟΚ, στους «16» και το Περιστέρι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved